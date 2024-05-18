"Без Росії": Крим стане одним із найкращих місць для життя в Європі, — Зеленський (відео)

За словами українського президента, противник вкрав десятиліття у людей, які були змушені існувати поза захопленим півостровом. У майбутньому, коли з'явиться така можливість, Крим буде звільнений від росіян і там відновиться нормальне життя.

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Кримський півострів стане одним із найкращих місць для життя в Європі, однак спочатку необхідно вигнати звідти росіян, які захопили територію ще 2014 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

18 травня виповнилося 80 років після початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. На честь цього голова держави взяв участь у відкритті пам'ятного каменю на місці, де буде збудовано Меморіал пам'яті жертв геноциду.

"У тих, хто вижив, після 1944-го було вкрадено ще десятиліття — час, який кілька поколінь були змушені існувати поза Кримом і під тиском брехні та зловмисної пропаганди проти кримськотатарського народу. Лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України в кримських татар з'явилася можливість стверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду та відновлювати нормальне життя в Криму", — заявив Володимир Зеленський.

До 2014 року, продовжує президент, Кримський півострів був щасливою домівкою для величезної кількості людей, поки Росія його не окупувала. Голова держави вірить, що українська територія в майбутньому знову буде такою. Відбудеться це в той момент, коли сила української стійкості, зброї та дипломатії забезпечать звільнення півострова від загарбницьких сил.

"Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде — безумовно і без Росії", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що Київ і Москва через кілька місяців можуть піти на мирні переговори, про що писала газета The New York Times. За даними авторів матеріалу, в адміністрації Джо Байдена все більше розуміють, що наступні кілька місяців можуть зіграти вирішальну роль.