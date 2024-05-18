"Без России": Крым станет одним из лучших мест для жизни в Европе, — Зеленский (видео)

По словам украинского президента, противник украл десятилетия у людей, которые были вынуждены существовать вне захваченного полуострова. В будущем, когда появится такая возможность, Крым будет освобожден от россиян и там восстановится нормальная жизнь.

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Крымский полуостров станет одним из лучших мест для жизни в Европе, однако сначала необходимо выгнать оттуда россиян, которые захватили территорию еще в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

18 мая исполнилось 80 лет после начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В честь этого глава государства взял участие в открытии памятного камня на месте, где будет построен Мемориал памяти жертв геноцида.

"У тех, кто выжил, после 1944-го были украдены еще десятилетия — время, которое несколько поколений были вынуждены существовать вне Крыма и под давлением лжи и злонамеренной пропаганды против крымскотатарского народа. Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму", — заявил Владимир Зеленский.

До 2014 года, продолжает президент, Крымский полуостров был счастливым домом для огромного количества людей, пока Россия его не оккупировала. Глава государства верит, что украинская территория в будущем снова будет такой. Произойдет это в тот момент, когда сила украинской стойкости, оружия и дипломатии обеспечат освобождение полуострова от захватнических сил.

"Полуостров, которому суждено было стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет – безусловно и без России", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 15 мая сообщалось, что Киев и Москва через несколько месяцев могут пойти на мирные переговоры, о чем писала газета The New York Times. По данным авторов материала, в администрации Джо Байдена все больше понимают, что следующие несколько месяцев могут сыграть решающую роль.