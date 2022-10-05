ВС РФ обстреляли Запорожье ракетами "Искандер-К", – глава ОВА (фото)
По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, оккупанты использовали для атаки на областной центр ракеты кассетного типа. Система ПВО сбила одну из них над городом.
Сегодня, 5 октября, российские войска обстреляли Запорожье ракетами кассетного типа "Искандер-К". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
По словам главы ОВА, в результате обстрела россиян в городе пострадали объекты инфраструктуры.
"Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры", –– в частности, написал Старух.
Как уточняется, система противовоздушной обороны сбила одну из ракет над городом. Ее обломки упали в разных местах областного центра. Старух призвал людей быть осторожными и не прикасаться к частям кассетных боеприпасов.
"Если бы эта ракета достигла цели, разрушения были бы значительно масштабнее", –– добавил глава ОВА.
Секретарь городского совета Запорожья Андрей Куртев уточнил, что по предварительной информации в результате атаки есть пострадавшие. Однако никаких деталей этого пока нет.
Куртев подчеркнул, что на месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.
Напомним, в ночь с 4 на 5 октября оккупанты дважды атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. Местные власти сообщили, что в результате первой атаки пострадал один человек. Также сообщается о повреждении инфраструктуры города.
Ранее сотрудники Запорожской АЭС рассказали, что опасаются похищений и возможных пыток со стороны российских войск, оккупировавших АЭС и город Энергодар. По словам мэра Дмитрия Орлова, есть данные о пытках местных жителей в разных частях города, включая отделение полиции и подвалы.