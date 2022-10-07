Войска РФ обстреляли Сумскую область: есть погибший, повреждены дома

За сутки в регионе зафиксировали 170 "прилетов", противник использовал артиллерию и сбрасывал неконтролируемые ракеты с вертолетов.

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Вооруженные силы РФ атаковали приграничную Сумскую область — за сутки было зафиксировано 19 обстрелов, в результате погиб один человек. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

"Всего 170 прилетов на территории региона… Сегодня обстрелы продолжаются. Есть раненые. Уже известно об одном погибшем", — говорится в публикации Тимошенко.

Также представитель Офиса президента сообщил, что в результате вражеских ударов по Сумской области были повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач. Тимошенко добавил, что войска РФ также сбрасывали на территорию региона неуправляемые ракеты с вертолетов.

В свою очередь председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в 09:42 сообщил, что вчера, 6 октября, около 22:00 Вооруженные силы РФ обстреляли приграничные деревни из артиллерии, также пострадала территория Новослободской громады. В результате был поврежден дом культуры и жилой дом.

В 6 утра, по словам чиновника, в Шалыгинской громады было зафиксировано четыре пулеметные очереди, после 7 утра — 2 минометных удара. После 9 утра, как сообщает Живицкий, войска РФ открыли огонь по территории Великописаревской громады.

Напомним, ночью 7 октября российские войска также обстреляли Запорожье и Никополь Днепропетровской области, в результате есть пострадавший.

По данным Генерального штаба ВСУ, сегодня Российская Федерация может усилить массированные обстрелы украинских городов по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.