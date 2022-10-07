Есть разрушения и пострадавший: ВС РФ обстреляли Запорожье и Никополь (видео)

Для удара по областному центру россияне впервые использовали дроны-камикадзе Shahed-136, а город на Днепропетровщине был обстрелян из реактивной артиллерии.

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Ночью 7 октября российские войска обстреляли Запорожье и Никополь Днепропетровской области. Фокус в одном материале собрал информацию о новых атаках ВС РФ по украинским городам.

Глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух сообщил, что ночью 7 октября по Запорожью впервые с начала полномасштабного вторжения ударили иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

По его словам, в результате атаки ВС РФ разрушения зафиксированы в двух районах областного центра. Старух подчеркивает, что жители Запорожья слышали не слишком громкие взрывы, поскольку захватчики использовали ударные дроны-камикадзе Shahed-136.

[ + – ] ВС РФ атаковали Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136

"По предварительным данным, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется. Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны!", — добавил Старух, комментируя ночную атаку по Запорожью.

[ + – ] ВС РФ атаковали Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136

Помимо этого, серию взрывов в ночь с 6 на 7 октября слышали жители Никополя, который ВС РФ продолжают обстреливать из тяжелого вооружения. Местные жители в социальных сетях публиковали видеоролики, на которых отчетливо слышны прилеты снарядов из реактивных систем залпового огня.

На момент публикации материала пресс-служба Днепропетровской областной военно-гражданской администрации и регионального управления ГСЧС официально не комментировали очередной обстрел Никополя из РСЗО.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Никополь из реактивной артиллерии

Напомним, ночью 6 октября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. В жилых кварталах областного центра было зафиксировано как минимум 7 прилетов российских ракет, часть из которых попала в многоквартирные жилые дома.

Из-под завалов жилых домов, по последним данным ГСЧС, спасатели достали тела 11 погибших. Ранения в результате ракетного удара ВС РФ по Запорожью получили 13 человек и еще несколько граждан числятся пропавшими без вести.