Є руйнування та потерпілий: ЗС РФ обстріляли Запоріжжя та Нікополь (відео)

Для удару по обласному центру росіяни вперше використали дрони-камікадзе Shahed-136, а місто на Дніпропетровщині було обстріляне з реактивної артилерії.

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Вночі 7 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя та Нікополь Дніпропетровської області. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нові атаки ЗС РФ українськими містами.

Голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі 7 жовтня по Запоріжжю вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарили іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

За його словами, внаслідок атаки ЗС РФ руйнування зафіксовано у двох районах обласного центру. Старух наголошує, що жителі Запоріжжя чули не надто гучні вибухи, оскільки загарбники використовували ударні дрони-камікадзе Shahed-136.

[ + – ] ЗС РФ атакували Запоріжжя дронами-камікадзе Shahed-136

"За попередніми даними, є один потерпілий, його госпіталізовано. Інформація уточнюється. Окупант застосовує все озброєння проти громадянських мешканців області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще й так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні!", — додав Старух, коментуючи нічну атаку по Запоріжжю.

[ + – ] ЗС РФ атакували Запоріжжя дронами-камікадзе Shahed-136

Крім цього, серію вибухів у ніч із 6 на 7 жовтня чули жителі Нікополя, який ЗС РФ продовжують обстрілювати з тяжкого озброєння. Місцеві жителі у соціальних мережах публікували відеоролики, на яких чітко чути прильоти снарядів із реактивних систем залпового вогню.

На момент публікації матеріалу прес-служба Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації та регіонального управління ДСНС офіційно не коментували черговий обстріл Нікополя з РСЗВ.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Нікополь із реактивної артилерії

Нагадаємо, вночі 6 жовтня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. У житлових кварталах обласного центру було зафіксовано щонайменше 7 прильотів російських ракет, частина з яких потрапила до багатоквартирних житлових будинків.

З-під завалів житлових будинків, за останніми даними ДСНС, рятувальники дістали тіла 11 загиблих. Поранення в результаті ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю отримали 13 людей і ще кілька громадян вважаються зниклими безвісти.