В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии: график

Ожидается, что продолжительность отключений будет не больше четырех часов.

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В Киеве с 11 октября 2022 года вводят веерные отключения света. График почасовых отключений опубликовала на своем сайте компания ДТЭК.

Ожидается, что продолжительность отключений будет не больше четырех часов.

Свет киевлянам будут отключать в утреннее и вечернее время суток: с 08:00 до 12:00//с 20:00 до 00:00.

С 11 октября график отключений будут ежедневно публиковать на сайте их будут ежедневно обнародовать на сайте оператора. Там же будут сообщать адреса и время, в течение которого будет отключена электроэнергия.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Из-за повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, НЭК Укрэнерго с 10 октября ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали как предприятия, так и жилые дома.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что большую часть объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые были выведены из строя после массированных обстрелов со стороны России, будут восстановлены до 11 октября.