Ракетные удары РФ по Украине: когда восстановят энергетическую инфраструктуру

Глава правительства Денис Шмыгаль также призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы. Так будет несколько дней, пока продолжаются ремонтные работы.

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Большую часть объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые были выведены из строя после массированных обстрелов со стороны России, будут восстановлены 10 октября 2022 года, а остальная энергоинфраструктура заработает 11 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже восстановлено энергоснабжение в Сумах, продолжаются работы в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра", — отметил Денис Шмыгаль.

Также глава правительства призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на несколько дней, пока продолжаются ремонтные работы.

Напомним, ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" решила временно ограничить подачу электроэнергии в Киеве и Киевской области. Этот шаг затронет часть промышленных предприятий и бытовых потребителей. Как сообщила компания "ДТЭК Киевские региональные электросети", продолжительность отключения составит около 2-х часов.

Утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов.

В Министерстве обороны Украины пообещали отомстить ВС РФ за массированные обстрелы. Как отметил глава оборонного ведомства Алексей Резников, подобные террористические атаки безвозвратно разрушают будущее России.