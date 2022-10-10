Ракетні удари РФ по Україні: коли відновлять енергетичну інфраструктуру

Глава уряду Денис Шмигаль також закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірній час. Так буде кілька днів, доки тривають ремонтні роботи.

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Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури України, які були виведені з ладу після масованих обстрілів з боку Росії, буде відновлено 10 жовтня 2022 року, а решта енергоінфраструктури запрацює 11 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже відновлено енергопостачання у Сумах, продовжуються роботи у Житомирі та Харкові. Запроваджено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

"За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина почне працювати завтра", — зазначив Денис Шмигаль.

Також глава уряду закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на кілька днів, доки тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше Національна енергетична компанія "Укренерго" вирішила тимчасово обмежити подачу електроенергії у Києві та Київській області. Цей крок торкнеться частини промислових підприємств та побутових споживачів. Як повідомила компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі", тривалість відключення становитиме близько двох годин.

Вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів.

У Міністерстві оборони України пообіцяли помститися ЗС РФ за масовані обстріли. Як зазначив глава оборонного відомства Олексій Резніков, подібні терористичні атаки безповоротно руйнують майбутнє Росії.