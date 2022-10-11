У Києві вводять погодинні відключення електроенергії: графік

Очікується, що тривалість відключень буде не більше чотирьох годин.

Related video

У Києві з 11 жовтня 2022 року запроваджують віялові відключення світла. Графік погодинних відключень на своєму сайті опублікувала компанія ДТЕК.

Очікується, що тривалість відключень буде не більше чотирьох годин.

Світло киянам відключатимуть у ранковий та вечірній час доби: з 08:00 до 12:00/з 20:00 до 00:00.

З 11 жовтня графік відключень щодня публікуватимуть на сайті, їх щодня оприлюднюватимуть на сайті оператора. Там же повідомлятимуть адреси та час, протягом якого буде відключено електроенергію.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

Через пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався дефіцит енергопотужності. Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, НЕК Укренерго з 10 жовтня ввела графіки аварійного відключення електропостачання. До нього потрапили як підприємства, так і житлові будинки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури України, які були виведені з ладу після масованих обстрілів з боку Росії, відновлять до 11 жовтня.