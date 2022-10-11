Работа налажена: в Киеве пока не будут временно отключать электроэнергию

Электроэнергию временно отключат, если появится необходимость сбалансировать энергосистему, но пока что в Киеве ситуация с электропоставками стабильная.

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В Киеве пока не будут применяться веерные отключения электричества из-за массированных ракетных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Отмечается, что аварийным службам города удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением, поэтому веерных отключений света в Киеве пока что не будет. При этом аварийно-спасательные службы продолжают работать круглосуточно в усиленном режиме.

Электроэнергию не будут отключать и на объектах критической инфраструктуры, в частности, в медицинских учреждениях, предприятиях, которые занимаются жизнеобеспечением города.

Если возникнет необходимость сбалансировать электросистему, график аварийных отключений будет задействован, но только по распоряжению главного диспетчера "Укрэнерго".

Эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона: "Накануне были некоторые временные отключения из-за повреждения систем электропоставок. На сегодня, по моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", — рассказал столичный градоначальник.

Тем временем, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после ракетных ударов российских войск по Украине 10 октября 2022 года, было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов. Сейчас электроснабжение восстановлено в большинстве регионов.

11 октября, по словам Дениса Шмыгаля, Россия нанесла еще 33 удара по украинской территории. Поэтому в некоторых регионах страны применяется график отключений электроэнергии. Среди них:

Черниговская область;

Черкасская область;

Житомирская область.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине, вероятно, стартует на несколько недель позже. Хотя коммунальные предприятия и готовы включить отопление в многоквартирных жилых домах с 15 октября, однако, как отмечает Алексей Чернышев, погодные условия в Украине позволяют перенести отопительный сезон на несколько недель, ведь октябрь, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплым.