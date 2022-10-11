Робота налагоджена: у Києві поки що не відключатимуть електроенергію

Електроенергію тимчасово відключать, якщо з'явиться необхідність збалансувати енергосистему, але поки що у Києві ситуація з електропостачанням стабільна.

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У Києві поки не застосовуватимуться віялові відключення електрики через масований ракетний обстріл Росією енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.

Зазначається, що аварійним службам міста вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням, тож віялових відключень світла у Києві поки що не буде. При цьому аварійно-рятувальні служби продовжують працювати цілодобово у посиленому режимі.

Електроенергію не відключатимуть і на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема у медичних закладах, підприємствах, які займаються життєзабезпеченням міста.

Якщо виникне потреба збалансувати електросистему, графік аварійних відключень буде залучено, але лише за розпорядженням головного диспетчера "Укренерго".

Цю інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко в етері телемарафону: "Напередодні були деякі тимчасові відключення через пошкодження систем електропостачання. Нині, за моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і зараз жодних відключень уже не буде", — розповів голова столиці.

Тим часом, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, після ракетних ударів російських військ по Україні 10 жовтня 2022 року було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів. Зараз електропостачання відновлено у більшості регіонів.

11 жовтня, за словами Дениса Шмигаля, Росія завдала ще 33 удари по українській території. Тому в деяких регіонах країни застосовується графік вимкнення електроенергії. Серед них:

Чернігівська область;

Черкаська область;

Житомирська область.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні, ймовірно, стартуватиме на кілька тижнів пізніше. Хоча комунальні підприємства і готові включити опалення у багатоквартирних житлових будинках з 15 жовтня, проте, як зазначає Олексій Чернишов, погодні умови в Україні дозволяють перенести опалювальний сезон на кілька тижнів, адже жовтень, за прогнозами синоптиків, буде досить теплим.