Проблему вже вирішують: коли в Україні припиняться перебої з електроенергією

Влада та енергетики мають чіткий план, як відновити пошкоджені енергетичні об'єкти.

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Проблеми з відключенням електроенергії в деяких українських регіонах через ракетні обстріли Росії будуть вирішені за кілька днів. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Андрій Герус.

За його словами, влада та енергетики мають чіткий план, як відновити пошкоджені енергетичні об'єкти.

"Через обстріл не буде проблем на місяці. Через кілька днів ці проблеми будуть практично ліквідовані", – сказав Андрій Герус.

Він зазначив, що поки що Україна може користуватися великою мережею резервних ліній електропередачі, щоб забезпечувати електроенергією постраждалі регіони. Крім того, енергетики вживають різних спеціальних заходів, щоб не залишити українців без світла на тривалий період.

"Наприклад, щоб домогосподарства не залишилися повністю без електричної енергії, може застосовуватися графік аварійних відключень. Цей захід передбачає відключення окремих споживачів електроенергії на кілька годин. Тобто з 24 годин електрична енергія буде 21-22 години", — додав він.

Фокус вже повідомляв, що віяловий графік відключень світла розробили для Києва, проте поки що не будуть його застосовувати. Киянам пояснили, що у разі потреби електрика в квартирах пропадатиме на 4 години вранці та ввечері.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

Вранці 11 жовтня російська армія знову розпочала масовану атаку на українські міста. За даними Повітряних сил України, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з боку Каспійського моря випустили територією України ракети типу Х-101/Х-555. Перші пуски ракет було зафіксовано близько 7:00. Близько 9 ранку чотири ракети вдалося збити силами та засобами повітряного командування "Південь".