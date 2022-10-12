ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях

Из-за российских атак в Сумской области будут веерные отключения электроэнергии. В то же время власти Днепропетровской области призвали жителей экономить электричество.

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Российские войска нанесли утром 12 октября два артиллерийские удары по объектах инфраструктуры в Сумской области. В результате чего в Сумском и Шосткинском районах произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, из-за российских атак в регионе будут веерные отключения электроэнергии.

"Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения", — сказал Живицкий.

ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения в регионе. Он рассказал, что утром 12 октября ВС РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Камянском районе, там сильный пожар.

Сейчас на месте атаки работают спасатели и пытаются потушить пожар. После этого энергетики попытаются возобновить оборудование.

"Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно экономить. Сейчас это очень важно. Работаем", — написал Резниченко.

Напомним, 10-11 октября российские войска нанесли ракетные удары по Львову. В результате чего пострадали четыре электроподстанции, а от двух из них ничего не осталось. Однако в населенных пунктах региона уже восстанавливают подачу электричества и водоснабжения.

Глава Минэнергетики Герман Галущенко рассказал, что за два дня массированных ракетных ударов Россия поразила 30% энергетической инфраструктуры Украины. Однако украинская энергосистема по-прежнему стабильна.