Экстренные отключения света в Киеве и в Киевской области 28 октября продолжаются

Ночью 28 октября в Киеве и в Киевской области было обеспечено подключение к электроэнергии, но с 8:20-8:35 утра населенные пункты области снова обесточили. Причина — экстренные веерные отключения с целью стабилизировать энергосистему.

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В Киеве 28 октября продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".

"НЭК "Укрэнерго" продолжил вводить экстренные отключения света в Киеве 28 октября. С 8:25 28 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения", — говорится в сообщении компании.

Как сообщают сотрудники редакции Фокуса, в Киевской области также идут масштабные отключения от электроэнергии многих населенных пунктов.

Например, с 8:35 утра 28 октября электроэнергия отключена в Вышгородском районе Киевской области. "Ночью на несколько часов дали свет, утром выключили, понимания, когда включат нет, только надежда, что, может, в 12:00-13:00 появится. Вчера 27 октября в целом в нашем населенном пункте электроэнергии не было около 12 часов, то есть, почти весь день", — рассказал Фокусу житель Вышгородского района Дмитрий Кацимон.

В энергокомпаниях, как и прежде, призывают жителей Киевщины экономить потребление. "Ситуация в энергосистеме напряжена. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого употреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", — отметили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Напомним, ранее в ДТЭК анонсировали отмену экстренных отключений света в Киеве и области.

Как сообщалось, ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети

Ранее Фокус писал, что в четверг, 27 октября, без электроэнергии в Киеве остались около миллиона бытовых потребителей