Екстрені вимкнення світла у Києві та Київській області 28 жовтня продовжуються

Вночі, 28 жовтня, у Києві та Київській області забезпечили підключення до електроенергії, але з 8:20-8:35 ранку населені пункти області знову знеструмили. Причина — екстрені віялові відключення з метою стабілізувати енергосистему.

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У Києві 28 жовтня продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії "ДТЕК Київські електромережі".

"НЕК "Укренерго" продовжив вводити екстрені відключення світла у Києві 28 жовтня. З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливе застосування триваліших вимкнень електропостачання", — йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляють співробітники редакції Фокусу, у Київській області також йдуть масштабні відключення від електроенергії багатьох населених пунктів.

Наприклад, з 8:35 ранку 28 жовтня електроенергію вимкнули у районі Вишгороду Київської області. "Вночі на кілька годин дали світло, вранці вимкнули, розуміння, коли включать нема, тільки надія, що, може, о 12:00-13:00 з'явиться. Учора, 27 жовтня, загалом у нашому населеному пункті електроенергії не було близько 12 години, тобто, майже весь день", — розповів Фокусу мешканець Вишгородського району Дмитро Кацимон.

В енергокомпаніях, як і раніше, закликають мешканців Київщини заощаджувати споживання. "Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі за енергофронт. Для цього вживати електроенергію помірно — вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", — зазначили у компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Нагадаємо, раніше в ДТЕК анонсували скасування екстрених відключень світла у Києві та області.

Як повідомлялося, ремонти пошкоджених внаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.

Раніше Фокус писав, що у четвер, 27 жовтня, без електроенергії у Києві залишилося близько мільйона побутових споживачів.