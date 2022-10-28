"Укренерго" скасовує віялові відключення електрики у Київській області, — ДТЕК

27 жовтня повідомлялося, що у Києві та області жорстко обмежать споживання електрики. Однак у ніч проти 28 жовтня у всі будинки українців повернули світло. Водночас у столиці відключення продовжаться і будуть тривалішими.

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Енергетична компанія "Укренерго" скасувала екстрені відключення електрики у Київській області, які було запроваджено 27 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Київські електромережі".

У відомстві розповіли, що в ніч проти 28 жовтня у всі будинки українців повернули світло.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі повернули світло споживачам у місті Київ, до яких застосовувалися екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго 27 жовтня. З 00:45 28 жовтня всі будинки мешканців Київської області зі світлом", — розповіли у пресслужбі.

Проте ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою. Тому українців закликали обмежити споживання електроенергії в ранковий (6:00-11:00) та вечірній (17:00-23:00) час.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", — попросили у ДТЕК.

Водночас у Київській міській державній адміністрації заявили, що екстрені відключення електрики у Києві продовжиться, вони будуть тривалішими.

"Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливе застосування більш тривалих відключень електропостачання", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня мільйон киян залишилися без електрики. Цей день став найважчим для української енергетики через атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що у Києві та області жорстко обмежать споживання електрики. У столиці та Київській області дефіцит потужності становив 30% споживання. Влада попередила, що найближчими днями відключення електроенергії в регіоні будуть тривалішими.