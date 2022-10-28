"Укрэнерго" отменяет веерные отключения электричества в Киевской области, — ДТЭК

27 октября сообщалось, что в Киеве и области жестко ограничат потребление электричества. Однако в ночь на 28 октября во все дома украинцев вернули свет. В то же время в столице отключения продолжатся и будут более длительными.

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Энергетическая компания "Укрэнерго" отменила экстренные отключения электричества в Киевской области, которые были введены 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети".

В ведомстве рассказали, что в ночь на 28 октября во все дома украинцев вернули свет.

"ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет потребителям в городе Киев, к которым применялись экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом", — рассказали в пресс-службе.

Однако ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной. Поэтому украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии в утреннее (6:00-11:00) и вечернее (17:00-23:00) время.

"Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", — попросили в "ДТЭК".

В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что экстренные отключения электричества в Киеве продолжится, они будут более длительные.

"Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения", — сказано в сообщении.

Напомним, 27 октября миллион киевлян остались без электричества. Этот день стал самым тяжелым для украинской энергетики из-за атак России по объектам критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что в Киеве и области жестко ограничат потребление электричества. В столице и Киевской области дефицит мощности составил 30% потребления. Власти предупредили, что ближайшие дни отключения электроэнергии в регионе будут более длительными.