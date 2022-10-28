Графики не актуальны: в Киеве будут экстренно выключать электричество, – ДТЭК

Российские войска сильно повредили энергосистему Украины ракетными ударами. Жителям столицы стоит готовиться к более продолжительным отключениям света на неопределенный срок.

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Украинская энергосистема получила новые повреждения, в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Об этом сообщила компания ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.

НЭК "Укрэнерго" вынужденно вводит беспрецедентные экстренные ограничения, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов. Людям советуют готовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

"Пока графики аварийных отключений, которые составили накануне, не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения", — объяснили в ДТЭК.

[ + – ] В Киеве отключать свет будут на длительный период Фото: hromadske

Компания работает над подготовкой более удобных графиков, которые учитывают текущее состояние энергосистемы, расписание обнародуют в начале следующей недели.

"Наши энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — заключила компания.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о продолжении выключения электроснабжения.

"Отключения более жесткие и длительные, чем раньше. Призываю потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00", — написал чиновник в Telegram.

Напомним, что 27 октября в Киеве без электричества остались около миллиона бытовых потребителей. В этот день россияне обстреливали важные инфраструктурные объекты.

ДТЭК на следующий день вернули свет киевлянам, у которых экстренно отключали свет 27 октября.

До новых изменений в ДТЭК обещали выключать в Киеве дома на 5-6 часов. Все дома отключить нельзя, поскольку не будет связи, воды, тепла, и перестанет работать телевидение, отмечали специалисты.

По оценке мэра Киева Виталия Кличко, стабилизация энергоснабжения столицы может занять около 2-3 недель. Риски масштабного блэкаута по Украине еще сохраняется.