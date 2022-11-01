ЄС постачатиме електроенергію в Україні в разі дефіциту через ракетні удари РФ

У березні Україна та ЄС синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи. Тепер Київ може як експортувати електрику, так і імпортувати її.

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Європейський Союз готовий постачати електрику в Україну, якщо через постійні ракетні удари Росії по українських об'єктах енергетичної інфраструктури виникне дефіцит. Про це заявила Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН.

Вона наголосила, що в ЄС є всі необхідні умови для експорту електроенергії в Україну.

"Перший крок зробили ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався", — розповіла Сімсон.

За її словами, у цій системі електроенергія може подаватися в обох напрямках. Україна може як експортувати її, так і імпортувати. Кадрі Сімсон розповіла, що продавати електрику Києву зможуть сусідні країни, але її кількість обмежена.

"Обсяги, які вони можуть надати, обмежені торговельними потужностями, узгодженими в межах європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоби збільшити цей ліміт", — заявила єврокомісарка.

Нагадаємо, 27 жовтня Україна протестувала постачання електроенергії з Європи. У ході тестового постачання імпортували 1 МВт зі Словаччини. В екстрених випадках закупівля електроенергії дозволить стабілізувати українську енергосистему, пошкоджену через російські удари.

31 жовтня ЗС РФ завдали масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в різних регіонах України. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій та інших областях. Унаслідок цього багато українців залишилися без світла та води.

1 листопада екстрені відключення електрики запровадили в Києві та 7 областях України. Це дозволить енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти.