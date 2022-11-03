В трех областях Украины вводят экстренные отключения света, в семи — почасовые, — Укрэнерго

Аварийные отключения электричества будут действовать в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

Related video

Энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила облэнерго объемы для ограничения электричества 3 ноября в трех областях Украины. Аварийные отключения света будут действовать в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Об этом в "Укрэнерго" написали в Telegram.

Сообщается, что ограничения будут действовать на все категории потребителей.

Кроме того, для жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Индивидуальные графики ограничений должны предоставить облэнерго.

В компании напомнили, что ограничения потребления электричества необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить стабильное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после повреждений энергосетей из-за ракетных ударов российских войск.

"Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, в ночь на 3 ноября ВС РФ дронами и артиллерией обстреляли Днепропетровскую область. В частности, россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. В результате чего тысячи людей остались без электричества.

2 ноября "Укрэнерго" ввели почасовые графики отключений электроэнергии в Киеве и 7 областях Украины. Кроме того, в Киевской области начались экстренные отключения света из-за того, что потребление значительно выросло.