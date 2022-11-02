Без графиков: ДТЭК начал экстренное отключение электроэнергии в Киевской области

В регионе значительно выросло потребление электричества. В связи с этим "Укрэнерго" распорядилось провести экстренные отключения.

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Оператор "ДТЭК Киевские сети" начал экстренное отключение электроэнергии в Киевской области. Об этом сообщается в соцсетях компании.

Пресс-служба ДТЭК сообщает, что в регионе значительно выросло потребление электричества. В связи с этим национальная энергетическая компания "Укрэнерго" распорядилась провести экстренные отключения.

"Мы начинаем их [экстренные отключения] исполнять уже сейчас", –– прокомментировал оператор.

Это необходимо для того, чтобы избежать массовых аварий на электрооборудовании.

В компании обращают внимание, что во время экстренных ситуаций обычные графики стабилизационных отключений не действуют.

Напомним, в Украине ввели дополнительные отключения электроэнергии. Нововведения затронут все категории потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее в стране ввели графики почасовых отключений, однако их оказалось недостаточно.