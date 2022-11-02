В Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии: кто останется без света

Ограничения, которые вступили в силу с 6:00 утра, сперва коснутся жителей Киева и семи областей.

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В среду, 2 ноября, в Украине заработали новые графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений электроэнергии вступили в силу с 6:00 утра.

По данным "Укрэнерго", ограничения сперва коснутся жителей Киева, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областей.

"Графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что отключения света бытовым потребителям необходимы для уменьшения нагрузки на сети и сбалансирования энергетической системы страны после массированных ракетных ударов ВС РФ.

Новые графики почасовых отключений электроэнергии можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что в Киеве стал возможным переход с экстренных на стабилизационные отключения электроэнергии бытовым потребителям. По данным ДТЭК, энергетики разработали новые графики отключения света, а по некоторым адресам совокупная длительность таких коридоров составляет 12 часов.

Россия, в свою очередь, называет объекты энергетической системы Украины "легитимной целью" для осуществления ракетных ударов.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как в условиях блэкаута оставаться на связи.