Нет такой необходимости: в Киеве не будет отключений электроэнергии по 12 часов, — ДТЭК

Энергетики опубликовали новые графики, с помощью которых можно ориентироваться, когда в каждом районе столицы возможны отключения света.

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В Киеве стал возможным переход с экстренных аварийных отключений на стабилизационные, сообщил сервис Yasno, который входит в группу ДТЭК.

По данным сервиса, "ДТЭК Киевские электросети" уже обновили график на основе ожидаемых ограничений от национального оператора "Укрэнерго". В этом графике указаны временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение, однако вовсе необязательно, что свет будет пропадать в это время.

По некоторым адресам совокупная длительность таких коридоров составляет 12 часов, но в компании заявляют, что в столь длительных отключениях нет необходимости.

"Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", — подчеркнули в Yasno.

Как работает график?

График рассчитан на максимальное сокращение потребления электроэнергии в 250 МВт. Если от диспетчеров поступает указание сократить потребление более чем на 250 МВт, отключения становятся аварийными, то есть, свет выключится не по графику.

"Об изменении типа отключения мы информируем через чат-бот Yasno online. В случае несовпадения графика с реальным отключением, пишите в "ДТЭК Киевские электросети", — пояснили в сервисе.

Напомним, ранее киевляне предположили, что в соответствии с новыми графиками свет в столице может пропадать на 12 часов.

Как сообщалось, утром 31 октября российские военные обстреляли ракетами энергообъекты в нескольких областях Украины. Из-за этого в Киеве оказались обесточенными около 350 тыс. квартир, многие районы города остались без воды.