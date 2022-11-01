Немає такої необхідності: у Києві не буде відключень електроенергії на 12 годин, — ДТЕК

Енергетики опублікували нові графіки, за допомогою яких можна орієнтуватись, коли у кожному районі столиці можливі відключення світла.

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У Києві можливий перехід із екстрених аварійних відключень на стабілізаційні, повідомив сервіс Yasno, який входить до групи ДТЕК.

За даними сервісу, "ДТЕК Київські електромережі" вже оновили графік на основі очікуваних обмежень від національного оператора "Укренерго". У цьому графіку вказані тимчасові коридори, в межах яких може відбуватися відключення, проте зовсім необов'язково, що світло пропадатиме в цей час.

За деякими адресами сукупна тривалість таких коридорів становить 12 годин, але в компанії заявляють, що у тривалих відключеннях немає необхідності.

"Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, тому що в них немає потреби", — наголосили в Yasno.

Як працює графік?

Графік розрахований на максимальне скорочення споживання електроенергії 250 МВт. Якщо від диспетчерів надходить вказівка скоротити споживання більш ніж на 250 МВт, відключення стають аварійними, тобто світло вимкнеться не за графіком.

"Про зміну типу відключення ми інформуємо через чат-бот Yasno online. У разі розбіжності графіка з реальним відключенням, пишіть у "ДТЕК Київські електромережі", — пояснили у сервісі.

Нагадаємо, раніше кияни припустили, що відповідно до нових графіків світло в столиці може пропадати на 12 годин.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня російські військові обстріляли ракетами енергооб'єкти у кількох областях України. Через це у Києві виявилися знеструмленими близько 350 тис. квартир, багато районів міста залишилися без води.