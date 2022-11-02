В Україні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії: хто залишиться без світла

Обмеження, які набули чинності з 6:00 ранку, спершу торкнуться мешканців Києва та семи областей.

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У середу, 2 листопада, в Україні запрацювали нові графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергокомпанії "Укренерго".

Графіки погодинних відключень електроенергії набули чинності з 6:00 ранку.

За даними "Укренерго", обмеження спершу торкнуться мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Житомирської, Харківської та Полтавської областей.

"Графіки погодинних відключень припускають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме у цьому форматі мають бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", — йдеться у повідомленні пресслужби енергокомпанії .

В "Укренерго" наголосили, що відключення світла побутовим споживачам необхідні для зменшення навантаження на мережі та збалансування енергетичної системи країни після масованих ракетних ударів ЗС РФ.

Нові графіки погодинних відключень електроенергії можна переглянути за цим посиланням.

Варто зазначити, що у Києві став можливим перехід з екстрених на стабілізаційні відключення електроенергії побутовим споживачам. За даними ДТЕК, енергетики розробили нові графіки відключення світла, а на деяких адресах сукупна тривалість таких коридорів становить 12 годин.

Росія, зі свого боку, називає об'єкти енергетичної системи України "легітимною ціллю" для здійснення ракетних ударів.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як в умовах блекауту залишатися на зв'язку.