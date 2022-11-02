В Украине ввели дополнительные отключения электроэнергии: какие области будут без света

Графики почасовых отключений электроэнергии, которые заработали с 2 ноября, оказались недостаточными.

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В трех областях Украины вводятся дополнительные отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что графики почасовых отключений электроэнергии оказались недостаточными, в связи с чем в трех областях Украины вводятся дополнительные ограничения.

Так, как информирует "Укрэнерго", нововведения затронут всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"Диспетчерский центр НЭК вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", — говорится в сообщении национальной энергокомпании.

Введение дополнительных отключений электроэнергии в "Укрэнерго" объяснили тем, что специалистам нужно не только поддержать устойчивую балансировку энергосистемы, но и предотвратить повторные аварии на объектах критической инфраструктуры после ракетных ударов ВС РФ.

Напомним, что с 6:00 утра 2 ноября в нескольких областях Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения, введенные "Укрэнерго", затронули потребителей в Киеве и еще семи регионов страны.

Также сообщалось, что после нормализации ситуации в энергосистеме в Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии вместо экстренных аварийных. По некоторым адресам, как предупреждали в ДТЭК, совокупная длительность коридоров отсутствия света может составлять 12 часов.

Помимо этого, Фокус в своем материале детально рассказывал украинцам, как оставаться на связи при аварийных отключениях электроэнергии.