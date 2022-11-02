В Україні запровадили додаткові відключення електроенергії: які області будуть без світла

Графіки погодинних відключень електроенергії, які запрацювали з 2 листопада, виявилися недостатніми.

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У трьох областях України запроваджуються додаткові відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

Повідомляється, що графіки погодинних відключень електроенергії виявилися недостатніми, у зв'язку з чим у трьох областях України запроваджуються додаткові обмеження.

Так, як інформує "Укренерго", нововведення торкнуться всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській і Полтавській областях.

"Диспетчерський центр НЕК змушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській і Полтавській областях. Дія графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинена", — йдеться в повідомленні національної енергокомпанії.

Введення додаткових відключень електроенергії в "Укренерго" пояснили тим, що фахівцям потрібно не лише підтримати стійке балансування енергосистеми, а й запобігти повторним аваріям на об'єктах критичної інфраструктури після ракетних ударів ЗС РФ.

Нагадаємо, що з 6:00 ранку 2 листопада в кількох областях України запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження, введені "Укренерго", торкнулися споживачів у Києві та ще семи регіонів країни.

Також повідомлялося, що після нормалізації ситуації в енергосистемі в Києві ввели стабілізаційні відключення електроенергії замість екстрених аварійних. За деякими адресами, як попереджали ДТЕК, сукупна тривалість коридорів відсутності світла може становити 12 годин.

Крім цього, Фокус у своєму матеріалі детально розповідав українцям, як залишатися на зв'язку під час аварійних відключень електроенергії.