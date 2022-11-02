Без графіків: ДТЕК розпочав екстрене відключення електроенергії у Київській області

У регіоні значно зросло споживання електрики. У зв'язку із цим "Укренерго" розпорядилося провести екстрені відключення.

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Оператор "ДТЕК Київські мережі" розпочав екстрене відключення електроенергії у Київській області. Про це повідомляється в соцмережах компанії.

Пресслужба ДТЕК повідомляє, що у регіоні значно зросло споживання електрики. У зв'язку із цим національна енергетична компанія "Укренерго" розпорядилася провести екстрені відключення.

"Ми починаємо їх [екстренні відключення] виконувати вже зараз", — прокоментував оператор.

Це необхідно для того, щоб уникнути масових аварій на електрообладнанні.

У компанії наголошують, що під час екстрених ситуацій звичайні графіки стабілізаційних відключень не діють.

Нагадаємо, в Україні запровадили додаткові відключення електроенергії. Нововведення торкнуться всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Раніше в країні ввели графіки погодинних відключень, проте їх виявилося замало.