ВС РФ дронами и артиллерией ударили по Днепропетровщине: тысяча семей без света (фото)

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Кривом Роге, где россияне ударили по энергетическому и водному объектах.

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В ночь с 2 на 3 ноября российские войска осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе "Герань-2", тяжелую и реактивную артиллерию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, минувшая ночь в регионе была напряженной из-за массированных атак ВС РФ.

В частности, украинским военнослужащим из воздушного Командования "Восток" удалось над Никопольским районом сбить четыре иранских дрона-камикадзе "Герань-2". Вместе с этим, в отдельных громадах Днепропетровщины были зафиксированы вражеские прилеты.

"Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы. В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы", — продолжил Резниченко в своей публикации.

Никопольскую и Марганецкую громады ВС РФ обстреливали из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В Никополе вражеские снаряды повредили жилые дома, учебное заведение, мебельное производство, автозаправку и промышленное предприятие. В Марганецкой громаде, по словам Резниченко, в результате обстрелов были повреждены энергообъекты, из-за чего свыше 1000 семей остались без света. Жертв и пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет.

[ + – ] ВС РФ атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Информацию об обстреле объектов критической инфраструктуры отдельно прокомментировал глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. По его словам, для удара по населенному пункту ВС РФ использовали ракетное вооружение и дроны-камикадзе "Герань-2".

"В Кривом Роге два удара. Один — по объекту энергетической инфраструктуры (мопед), один — водной (ракета). Везде разрушения значительны. Слава Богу, без потерь. Аварийные бригады работали всю ночь. Водоснабжение везде восстановлено на генераторах. По электроэнергии работы продолжаются. Несколько микрорайонов без света", — продолжил Вилкул и добавил, что некоторые жилые микрорайоны переподключают на альтернативные линии снабжения.

Отметим, что вечером 2 ноября ВС РФ с помощью дронов-камикадзе "Герань-2" атаковали Запорожье. Украинским военнослужащим удалось уничтожить на подлете к областному центру все вражеские беспилотники, однако граждан призвали оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов.

Также сообщалось, что на Донбассе обострилась ситуация после того, как ВС РФ ведут наступательные действия на позиции ВСУ с удвоенной силой.