ЗС РФ дронами й артилерією вдарили по Дніпропетровщині: тисяча сімей без світла (фото)

Найбільш серйозні руйнування зафіксовано в Кривому Розі, де росіяни вдарили по енергетичному та водному об'єктах.

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У ніч із 2 на 3 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, використовуючи дрони-камікадзе "Герань-2", важку та реактивну артилерію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, минула ніч у регіоні була напруженою через масовані атаки ЗС РФ.

Зокрема, українським військовослужбовцям із повітряного Командування "Схід" вдалося над Нікопольським районом збити чотири іранські дрони-камікадзе "Герань-2". Водночас в окремих громадах Дніпропетровщини було зафіксовано ворожі прильоти.

"Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби. У Павлограді ворог влучив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи", — продовжив Резніченко у своїй публікації.

Нікопольську та Марганецьку громади ЗС РФ обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ "Град". У Нікополі ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, меблеве виробництво, автозаправку та промислове підприємство. У Марганецькій громаді, за словами Резніченка, внаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкти, через що понад 1 000 сімей залишилися без світла. Жертв і постраждалих серед мирного населення, на щастя, немає.

[ + – ] ЗС РФ атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе

Інформацію про обстріл об'єктів критичної інфраструктури окремо прокоментував голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, для удару по населеному пункту ЗС РФ використали ракетне озброєння та дрони-камікадзе "Герань-2".

"У Кривому Розі два удари. Один — по об'єкту енергетичної інфраструктури (мопед), один — по водному (ракета). Скрізь руйнування значні. Слава Богу, без втрат. Аварійні бригади працювали всю ніч. Водопостачання скрізь відновлено на генераторах. Щодо електроенергії роботи продовжуються. Декілька мікрорайонів без світла", — продовжив Вілкул і додав, що деякі житлові мікрорайони перепідключають на альтернативні лінії постачання.

Зазначимо, що ввечері 2 листопада ЗС РФ за допомогою дронів-камікадзе "Герань-2" атакували Запоріжжя. Українським військовослужбовцям вдалося знищити на підльоті до обласного центру всі ворожі безпілотники, проте громадян закликали залишатися в укриттях через загрозу ракетних ударів.

Також повідомлялося, що на Донбасі загострилася ситуація після того, як ЗС РФ веде наступальні дії на позиції ЗСУ з подвоєною силою.