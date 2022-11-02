ЗС РФ атакували Запоріжжя: що відомо про руйнування та постраждалих

Усі ударні дрони, що летіли на Запоріжжі, збили сили української ППО. Однак влада попередила жителів міста про можливі ракетні удари по обласному центру.

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Увечері, 2 листопада, російські військові атакували за допомогою БПЛА передмістя Запоріжжя. Цю інформацію підтвердили голова Запорізької ОВА та секретар міської ради.

Близько 21:00 місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у місті.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про те, що ЗС РФ атакували передмістя Запоріжжя. Він попросив містян не втрачати пильності та не виходити з укриттів.

Дещо пізніше секретар міської ради Анатолій Куртєв у своєму офіційному телеграм-каналі написав про те, що нині на території самого Запоріжжя прильоти не зафіксовані.

"Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли у напрямку Запоріжжя, знищені", — написав Куртєв.

Він також підтвердив інформацію про те, що російські окупанти атакували передмістя обласного центру.

За попередньою інформацією, через атаку міста ударними дронами з боку РФ поранених і вбитих немає.

Фокус раніше писав, що ЗС РФ вночі завдали трьох ударів по Запоріжжі за допомогою РСЗВ "Смерч ". Внаслідок атаки зруйновано об'єкт інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, проте її вчасно ліквідували співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Крім того, ми інформували наших читачів про те, що росіяни розмістили системи РЕБ на даху захопленої Запорізької АЕС. Через це українським військам важче проводитиме повітряну розвідку за допомогою безпілотників, адже обладнання глушить радіозв'язок, зокрема відеосигнали. Атакувати засоби радіоелектронної боротьби на ЗАЕС небезпечно, адже ризик пошкодити енергоблок.