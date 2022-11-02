ВС РФ атаковали Запорожье: что известно о разрушениях и пострадавших

Все ударные дроны, которые летели на Запорожье, сбили силы украинской ПВО. Однако власти предупредили жителей города о возможных ракетных ударах по областному центру.

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Вечером, 2 ноября, российские военные атаковали с помощью БПЛА пригород Запорожья. Эту информацию подтвердили глава Запорожской ОВА и секретарь городского совета.

Около 21:00 местные Телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в городе.

В то же время глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о том, что ВС РФ атаковали пригород Запорожья. Он попросил горожан не терять бдительности и не выходить из укрытий.

Несколько позже секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем официальном Телеграм-канале написал о том, что в настоящее время на территории самого Запорожья прилеты не зафиксированы.

"Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья шахиды уничтожены", — написал Куртев.

Он также подтвердил информацию о том, что российские оккупанті атаковали пригород областного центра.

По предварительной информации, в следствии атаки города ударными дронами со стороны РФ раненных и убитых нет.

Фокус ранее писал, что ВС РФ ночью нанесли три удара по Запорожью с помощью РСЗО "Смерч". В результате атаки был разрушен объект инфраструктуры. На месте удара возник пожар, однако его своевременно ликвидировали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, мы информировали наших читателей о том, что россияне разместили системы РЭБ на крыше захваченной Запорожской АЭС. Из-за этого украинским войскам будет тяжелее проводить воздушную разведку с помощью беспилотников, ведь оборудование глушит радиосвязь, в том числе видеосигналы. Атаковать средства радиоэлектронной борьбы на ЗАЭС опасно, ведь велик риск повредить энергоблок.