У трьох областях України вводять екстрені відключення світла, у семи — погодинні, — Укренерго

Аварійні відключення електрики діятимуть у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях

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Енергетична компанія "Укренерго" надала обленерго обсяги для обмеження електрики 3 листопада у трьох областях України. Аварійні відключення світла діятимуть у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. Про це в "Укренерго" написали у Telegram.

Повідомляється, що обмеження діятимуть на всі категорії споживачів.

Крім того, для мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської і Полтавської областей діятимуть погодинні відключення електроенергії. Індивідуальні графіки обмежень мають надати обленерго.

У компанії нагадали, що обмеження споживання електрики необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стабільне балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій після пошкоджень енергомереж через ракетні удари російських військ.

"Такі заходи дозволяють енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада ЗС РФ дронами й артилерією обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Внаслідок чого тисячі людей залишилися без електрики.

2 листопада "Укренерго" запровадили погодинні графіки відключень електроенергії у Києві та 7 областях України. Крім того, в Київській області почалися екстрені відключення світла через те, що споживання значно зросло.