Є протоколи поведінки: в НБУ розповіли про роботу банків у разі евакуації Києва

Базовий прогноз НБУ передбачає тимчасову втрату до 40% потужностей енергетики України.

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Російські атаки на енергосистему, що тривають, критично не вплинуть на роботу банків на території всієї країни. На випадок, якщо в Києві оголосять евакуацію 3 млн жителів, системні банки продовжать роботу там, де потрібно. Про це під час брифінгу в понеділок, 7 листопада, заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, базовий прогноз НБУ передбачає тимчасову втрату до 40% потужностей енергетики України. Водночас Андрій Пишний зазначив, що енергетична ситуація критично не вплине на роботу фінустанов.

"Системи резервного енергозабезпечення сьогодні існують, відповідні обсяги палива існують, відповідні протоколи поведінки існують", — розповів Андрій Пишний.

При цьому глава Нацбанку додав, що за будь-яких умов банківська система та системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно, оскільки ситуація з безпекою — пріоритет.

Евакуація з Києва: влада розглядає різні сценарії

Зараз столична влада заявляє, що контролює ситуацію в місті, але розглядає всі можливі сценарії на випадок НП. Зокрема, якщо на тривалий час буде вимкнено електроенергію, водопостачання та опалення.

"Система цивільної оборони має бути готовою до різних випадків, але це не означає, що зараз ми готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, у нас має бути план на всі з можливих випадків", — розповів директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, підготовка — це частина міської системи цивільної оборони, а керівництво робить все, щоб мінімізувати наслідки російських атак для громадян.

На базі соціальних об'єктів Києва підготують загалом по 100 пунктів обігріву в кожному районі столиці, які працюватимуть узимку під час можливих надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що 7 листопада в Київській області ввели екстрені відключення електроенергії. "Укренерго" було змушене вдатися до жорсткіших обмежень для побутових споживачів через збільшення споживання енергії. Жителів Київської області також попередили, що графіки стабілізаційних відключень поки що не діятимуть.

Тим часом виконавчий директор холдингу ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що енергія у звичному режимі подаватиметься побутовим споживачам, якщо фахівці завершать ремонтні роботи, а ЗС РФ не здійснить нових ракетних ударів.