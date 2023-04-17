"Некоторых он якобы предупредил": депутаты экс-ОПЗЖ о том, знал ли Медведчук о вторжении ВС РФ

По мнению коллег бывшего нардепа, он мог подстрекать руководство России к полномасштабному вторжению и передавать Кремлю "нарисованную" социологию о любви украинцев к захватчикам.

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Бывшие соратники обвиняемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука по партии ОПЗЖ предполагают, что он мог знать о планах России по полномасштабному вторжению в Украину и подстрекать агрессора к эскалации. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука".

По словам некоторых однопартийцев Медведчука, он намекал нескольким из них, что следует уехать из Украины.

"Я слышал, что кое-кого он якобы предупредил о том, что им стоит уехать, не объяснив причины. Но он мне этого не говорил", — говорит нардеп от "Платформы за жизнь и мир" Нестор Шуфрич.

Впрочем, некоторые депутаты от ОПЗЖ утверждают, что Медведчук наоборот убеждал их, что никакого вторжения не будет, но когда его жена Оксана Марченко внезапно уехала в Беларусь 18 февраля, они усомнились в правдивости его слов.

"У многих из нас здесь также оставались семьи, дети. Мог ли он хотя бы сказать "вывезите семьи"? Да, мог, но не сказал", — сказал один из членов бывшей фракции.

Другой собеседник в лагере ОПЗЖ убежден, что Медведчук рисовал Путину социологию о любви украинцев к России и мог подстрекать Кремль к войне.

"Максимум, что мог сделать Медведчук — это разве что навести на кого порчу", — говорит другой нардеп из экс-ОПЗЖ.

Другой собеседник из бывшей ОПЗЖ уверен, что убедить кого-то в пророссийских настроениях по всей Украине — это "вряд ли".

"Ведь там тоже есть свои разведки, которые давали Путину какие-то справки. На основании их данных и принималось решение. Понятно, что эти сведения были результатом ошибочных и коррупционных действий российских спецслужб", — подытожил один из бывших депутатов ОПЗЖ.

Напомним, что перед началом вторжения в Украину Россия рассматривала две кандидатуры на должность "руководителя" Украины после захвата Киева – экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-президента Виктора Януковича.

Путин почти единогласно принимал решение о нападении на Украину, не учитывалось даже мнение ближайшего окружения. Вместо этого он полагался на информацию своего кума Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.