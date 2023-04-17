"Можна уникнути ядерного апокаліпсиса": Медведчук вимагає трибуналу для Зеленського

Екснардеп у своїй пропагандистській колонці описав відродження "нацизму в Україні" та назвав Адольфа Гітлера союзником "українських націоналістів". Одним з проявів наслідування владою "бандерівської ідеології", на його думку, є зміна назви шкільної дисципліни.

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Колишній народний депутат Віктор Медведчук вважає, що одночасно з виникненням незалежної України відродився нацизм. Владу він звинуватив у геноциді проти російськомовного населення на сході. Про це відомо з його статті, опублікованої у росЗМІ "Аргументи і факти" сьогодні, 17 квітня.

Матеріал, написаний Медведчуком, наповнений російською пропагандою. Україну він вважає "зброєю" Заходу проти Росії, а революцію у 2014 році — пронацистським переворотом, організованим західними політиками та спецслужбами.

"Через деякий час на території України розпочався геноцид проти людей, які не прийняли офіційної бандерівської ідеології", — описав бойові дії на сході України колишній депутат.

Олександра Турчинова, який нібито зіграв особливу роль у "розв’язуванні геноциду", Медведчук назвав "кривавим пастором".

"Розв'язаний проти жителів Донбасу геноцид можна порівняти з геноцидом гітлерівців проти єврейського населення Рейху", — заявив він.

У статті йдеться, що для "українських націоналістів" День Перемоги нібито символізував поразку союзника — Адольфа Гітлера. Прихід до влади Володимира Зеленського Медведчук сприймає як встановлення "нацистської диктатури" в Україні. Ілюстрацією цього, на думку екснардепа, є перейменування шкільної дисципліни "Захист Вітчизни" на "Захист України".

Він переконаний, що "київський режим" веде війну проти мирного населення, та вимагає у матеріалі створення міжнародного трибуналу. Боротьба з "нацизмом в Україні" якимось чином нібито має врятувати світ від "ядерного апокаліпсиса".

"Тільки спільними зусиллями, вилікувавши Україну від "коричневої чуми" нацизму, зробивши на її прикладі висновки й покаравши винних, людство зможе уникнути ядерного апокаліпсиса, до якого черговий Гітлер може привести планету, керуючись у своїй політиці людиноненависницькими ідеями нацизму", — заявив Медведчук.

Нагадаємо, колишні партійці ОПЗЖ розповіли журналістам, що Віктор Медведчук закликав деяких колег виїхати з країни. Причину він не озвучував.

Вчора, 16 квітня, колишній офіцер Головного розвідуправління Росії Владислав Аммосов прокоментував кадри жорстокого вбивства російськими окупантами військовополоненого. За його словами, так ворожих армійців переконують не здаватись у полон.