Экснардеп в своей пропагандистской колонке описал возрождение "нацизма в Украине" и назвал Адольфа Гитлера союзником "украинских националистов". Одним из проявлений подражания власти "бандеровской идеологии", по его мнению, является изменение названия школьной дисциплины.

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Бывший народный депутат Виктор Медведчук считает, что одновременно с возникновением независимой Украины возродился нацизм. Власть он обвинил в геноциде против русскоговорящего населения на востоке. Об этом известно из его статьи, опубликованной в росСМИ "Аргументы и факты" сегодня, 17 апреля.

Материал, написанный Медведчуком, наполнен русской пропагандой. Украину он считает "оружием" Запада против России, а революцию в 2014 году — пронацистским переворотом, организованным западными политиками и спецслужбами.

"Через некоторое время на территории Украины начался геноцид против людей, не принявших официальную бандеровскую идеологию", — описал боевые действия на востоке Украины бывший депутат.

Александра Турчинова, якобы сыгравшего особую роль в "развязывании геноцида", Медведчук назвал "кровавым пастором".

"Развязанный против жителей Донбасса геноцид сравним с геноцидом гитлеровцев против еврейского населения Рейха", — заявил он.

В статье говорится, что для "украинских националистов" День Победы якобы символизировал поражение союзника — Адольфа Гитлера. Приход к власти Владимира Зеленского Медведчук воспринимает как установление "нацистской диктатуры" в Украине. Иллюстрацией этого, по мнению экснардепа, является переименование школьной дисциплины "Защита Отечества" в "Защиту Украины".

Он убежден, что "киевский режим" ведет войну против мирного населения и требует в материале создания международного трибунала. Борьба с "нацизмом в Украине" каким-то образом должна спасти мир от "ядерного апокалипсиса".

"Только совместными усилиями, вылечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету, руководствуясь в своей политике человеконенавистническими идеями нацизма", — заявил он.

Напомним, бывшие партийцы ОПЗЖ рассказали журналистам, что Виктор Медведчук призывал некоторых коллег уехать из страны. Причину он не озвучивал.

Вчера, 16 апреля, бывший офицер Главного разведуправления России Владислав Аммосов прокомментировал кадры жестокого убийства российскими оккупантами военнопленного. По его словам, так вражеских армейцев убеждают не сдаваться в плен.