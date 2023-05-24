Мінус 11 пілотів: у російських пабліках заявили, що 4 борти РФ було знищено ЗРК Patriot

Українська протиповітряна оборона завдала нищівного удару окупантам.

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13 травня в небі над Росією зенітний ракетний комплекс Patriot знищив 4 російські борти. Про це розповіли російські пілоти, які ведуть Telegram-канал Fighterbomber.

Під час інциденту Росія втратила 11 пілотів — усі вони загинули.

"13 травня 2023 року, 4 борти було збито ЗРК "Патріот" з території України. Загинуло 11 осіб льотного складу", — сказано в повідомленні.

Раніше, 13 травня, повідомлялося, що в Брянській області Російської Федерації, сталася аварія двох військових літаків, Су-34 і Су-35, а також двох вертольотів Мі-8 Повітряно-космічних сил РФ. Ніхто із членів екіпажу не вижив. Тоді повідомлялося про загибель дев'яти військових та одну місцеву жительку, яка отримала поранення від уламків.

Американські ЗМІ заявили, що ЗРК Patriot знищив винищувач ЗС РФ

За інформацією, отриманою від представників Пентагону та Конгресу США, американський канал новин CNN повідомив 18 травня, що українська армія успішно збила, як мінімум, один винищувач Збройних Сил Російської Федерації за допомогою передової системи протиповітряної оборони — Patriot. Журналісти наголосили, що ворожа авіація мала намір завдати ракетного удару по мирних цивільних об'єктах, але її плани були зірвані завдяки діям українських військових.

19 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що командування Повітряних сил ЗСУ не оголошувало про успіхи українських військових у використанні американської системи ППО Patriot проти російського винищувача.

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ 16 травня заявили про нібито "знищення" ЗРК Patriot у Києві комплексом "Кинжал". Гнат на це відповів, що одна ракета "Кинджала" не змогла б зруйнувати ЗРК Patriot.