Чорний день для авіації РФ: два збиті Мі-8 і два літаки

Такого не було з березня 2022 року — коли в день збивали по 7 літаків ворога.

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У суботу, 13 травня, в Брянській області РФ зазнали аварії два бойові літаки — Су-34 і Су-35 і два гелікоптери Мі-8 ВКС Росії. Ніхто з членів екіпажів не вижив: повідомляють про 9 загиблих військових і одну місцеву жительку, яку поранили уламки.

Офіційних коментарів з боку російського Міноборони немає, губернатор Брянської області підтвердив падіння лише одного вертольота — а російські ЗМІ та воїнкори висувають різні версії того, що сталося: від займання в моторному відсіку до роботи української ДРГ та далекобійної артилерії.

Зокрема, з'явилася версія про те, що винищувачі та бойові гелікоптери були збиті зенітними ракетами. На знайдених лопатях вертольота Мі-8, який упав у Клинцях, нібито були виявлені однотипні уражальні елементи, характерні для зенітних ракет.

З'явилася версія про те, що винищувачі та бойові вертольоти були збиті зенітними ракетами З'явилася версія про те, що винищувачі та бойові вертольоти були збиті зенітними ракетами

Ще за однією з версій гелікоптери могли потрапити під обстріл сил ППО Росії, які прийняли їх за українську техніку. Втім, частина коментаторів стверджує, що для "дружнього вогню" кількість збитих машин нетипова.

"Комерсант", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що вся збита бойова техніка входила в одну авіагрупу. Винищувачі Су-34 та Су-35 готувалися завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області України, а гелікоптери — надати їм підстрахування у разі, якщо Су будуть збиті, зокрема підібрати екіпажі.

Автор публікації в "Комерсанті" вважає, що Мі-8 та Су потрапили в "авіазасідку", підготовану українськими військовими. "Судячи з підльоту ракети до гелікоптера, атака швидше за все була проведена засобами ураження "повітря-повітря", тобто з літаків або гелікоптерів противника. Так, авіагрупа ВКС, швидше за все, потрапила в авіазасідку", — йдеться в публікації.

Після падіння першого гелікоптера у Клинцях російські силовики запровадили у регіоні план "Перехоплення". Шукали диверсантів, які нібито могли бути причетними до атак на Мі-8 та Су-34.

Російський коментатор Сергій Мардан також згадує Чернігівську область — але як територію, з якої нібито вели обстріл. "Пишуть, що збили з Чернігівської області. Системи ППО підтягли до самого кордону", — заявив пропагандист.

Загалом же новини про збиті Мі-8, Су-34 і Су-35 викликали панічну хвилю в російських "навколовоєнних" Телеграм-каналах. Аж до заяв, що у штабах російських авіаційних з'єднань засіли українські шпигуни та диверсанти.

Фото: Скриншот

"Йде війна, а кордон не на замку!" На що скаржаться росіяни

Новини про катастрофу винищувачів та військових гелікоптерів викликали паніку у росіян. У соцмережах вони почали скаржитися на те, що війна з Україною пішла "не за планом" і що військово-політичне керівництво РФ не думає про безпеку своїх громадян.

Новини про катастрофу винищувачів та військових гелікоптерів викликали паніку у росіян

"Йде війна, а кордон не на замку. Як так? Там у Кремлі ще не прокинулися?".

"Прохідний двір: прийшли, пішли. Натомість лінії, паради, стурбованість".

"Твою матір. Коли наведуть лад і почнуть працювати спецслужби", — такі коментарі залишали росіяни під постами про катастрофу гелікоптерів та літаків у Телеграм-каналах.

Росіяни вважають, що військово-політичне керівництво РФ не думає про безпеку власних громадян

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) на повідомлення про те, що в Брянській області збито два вертольоти і два літаки, спочатку написав: "Без коментарів". Однак пізніше не витримав і почав критикувати військово-політичне керівництво РФ.

"Великі втрати нашої авіації сьогодні в Брянській області внаслідок дій ДРГ противника наштовхнули деяких блогерів на геніальну і зовсім несподівану думку: з ДРГ ворога треба боротися. Але чи це не екстремізм? Адже для ефективної боротьби з ДРГ потрібний військовий стан. А військовий стан буває тільки при війні. А війни у нас ніякої немає — у нас СВО", — написав Гіркін.

Припускаючи, що військові гелікоптери та літаки були збиті українськими військовими, Гіркін зазначає, що спрацювали професійно.

"Як професіонал — не можу не оцінити блискучу операцію... українських колег щодо ураження засобами ПЗРК 4-х повітряних цілей у нашому глибокому тилу", — так прокоментував Гіркін те, що сталося у своєму Телеграм-каналі.

Військово-політичне керівництво РФ знищення літаків та гелікоптерів у Брянській області ніяк не прокоментувало.

"Негативний зліт". Що про збитих Мі-8 та Су говорить українська сторона

На відеозаписі з падінням першого вертольота у місті Клинці оперативно відреагував колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Російські самі збили свій гелікоптер. РосЗМІ пишуть, що у місті Клинці Брянської області стався негативний зліт гелікоптера на землю. Ідіоти", — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Також він прокоментував падіння другого гелікоптера.

"Я люблю брянську ППО, або Між першою і другою перерва невелика. Рашисти втратили два вертольоти і один винищувач" — написав Геращенко.

Свою думку про те, що сталося в РФ, висловив також народний депутат Олексій Гончаренко.

"Цікаві втрати ЗС РФ, ще й на своїй території. Чекаємо ще на деталі. Друзі, що ж відбувається? Невже хтось отримав петріоти разом з нами?" — написав у своєму телеграм-каналі нардеп.

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