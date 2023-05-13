Російський винищувач Су-34 розбився у Брянській області: що відомо (відео)

За даними ЗМІ, пілот і штурман не встигли катапультуватися і загинули під час катастрофи. Літак упав неподалік того місця, де цього ж дня збили вертоліт Мі-8. За непідтвердженими даними, всього росіяни 13 травня втратили два вертольоти і два літаки.

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Російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився у Брянській області 13 травня. Про це пише інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах.

За даними ТАСС, Су-34 зазнав катастрофи неподалік українського кордону — у Брянській області РФ. Росіяни встановлюють долю екіпажу й обставини катастрофи.

За даними російського медіа Mash, винищувач упав у селі Істрівка неподалік міста Стародуб у Брянській області. На місці краху виявили тіла пілота та штурмана, які не змогли катапультуватися та загинули. У Клинцівському районі запровадили план "Перехоплення" — правоохоронці шукають диверсантів, які можуть бути причетні до падіння Су-34.

Mash також оприлюднює кадри, зняті очевидцями на місці падіння літака. Уламки Су-34, що горять, виявили на галявині серед дерев, поруч помітили ракету. Інші очевидці зафіксували момент падіння літака в Істрівці.

13 травня в Брянській області також обвалився російський військовий вертоліт Мі-8. Транспортний засіб зазнав аварії в місті Клинці, розташованому за 45 км від кордону з Україною. Це дуже близько до Істрівки, де впав Су-34.

Місцеві жителі зафіксували попадання ракети. Передбачається, що гелікоптер Мі-8 над Клінцями збив російські ж зенітно-ракетний комплекс "Панцир". На уламках лопатей виявили пошкодження, характерні для уражальних елементів зенітних ракет. Є також інформація, що 51-річну жінку госпіталізували з опіками ніг — на неї під час аварії пролилася гаряча рідина, імовірно паливо.