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Воєнний фокус

Вертоліт, що впав у Клинцях, був збитий зенітною ракетою, — росЗМІ (відео)

аварія вертольота Мі-8
Фото: Відкриті джерела | Падіння вертольота Мі-8 у Клинцях Брянської області

На знайдених лопатях, пишуть оглядачі, були виявлені однотипні елементи ураження, які характерні для зенітних ракет.

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Вертоліт Мі-8, який 13 травня розбився біля населеного пункту Клинці Брянської області РФ, був збитий за допомогою зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

"На уповільненому відео видно, як у ніс Мі-8 прилітає ракета, ймовірно, від ЗРК Панцир. Після вибух і падіння", — пишуть автори публікації.

Повідомляється, що внпслідок аварії вертольота постраждала 51-річна місцева мешканка — на неї пролилася палаюча рідина. Жінку довелося госпіталізувати з опіками обох ніг.

Також було опубліковано фото виявлених фрагментів гелікоптера, що впав. Оглядачі припускають, що на лопатях машини помічені сліди від елементів ураження, які характерні для зенітних ракет.

лопатя мі-8 Fullscreen
лопатя мі-8 Fullscreen
лопатя мі-8 Fullscreen

Крім того, було встановлено, що вертоліт був російським. За попередніми даними, обидва члени екіпажу загинули. Частини гелікоптера Мі-8 упали в селі Сурецький Мураха під Клинцями, деякі уламки впали безпосередньо у двори приватного сектора.

"Уламки догоряють на лісовій галявині. Частини лопатей впали на житлову ділянку", — йдеться у пості.

Нагадаємо, у Брянській області за 45 км від кордону з Україною 13 травня зазнав аварії військовий вертоліт. Місцеві жителі зняли відео падіння машини, яка вибухнула в повітрі та впала в районі житлових будинків під населеним пунктом Клинці.