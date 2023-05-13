Упавший вертолет в Клинцах был сбит зенитной ракетой, — росСМИ (видео)

На найденных лопастях, пишут обозреватели, были обнаружены однотипные поражающие элементы, которые характерны для зенитных ракет.

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Вертолет Ми-8, который 13 мая потерпел крушение у населенного пункта Клинцы Брянской области РФ был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

"На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК Панцирь. После — взрыв и падение", — пишут авторы публикации.

Сообщается, что в результате крушения вертолета пострадала 51-летняя местная жительница — на нее пролилась горящая жидкость. Женщину пришлось госпитализировать с ожогами обеих ног.

Также были опубликованы фото обнаруженных фрагментов упавшего вертолета. Обозреватели предполагают, что на лопастях машины замечены следы от поражающих элементов, которые характерны для зенитных ракет.

Кроме того было установлено, что вертолет был российским. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Части вертолета Ми-8 упали в деревне Сурецкий Муравей под Клинцами, некоторые обломки упали непосредственно во дворы частного сектора.

"Обломки догорают на лесной поляне. Части лопастей упали на жилой участок", — говорится в посте.

Напомним, в Брянской области в 45 км от границы с Украиной 13 мая потерпел крушение военный вертолет. Местные жители сняли видео падения машины, которая взорвалась в воздухе и рухнула в районе жилых домов под населенным пунктом Клинцы.