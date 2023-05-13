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Военный Фокус

Упавший вертолет в Клинцах был сбит зенитной ракетой, — росСМИ (видео)

крушение вертолета Ми-8
Фото: Открытые источники | Крушение вертолета Ми-8 в Клинцах Брянской области

На найденных лопастях, пишут обозреватели, были обнаружены однотипные поражающие элементы, которые характерны для зенитных ракет.

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Вертолет Ми-8, который 13 мая потерпел крушение у населенного пункта Клинцы Брянской области РФ был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

"На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК Панцирь. После — взрыв и падение", — пишут авторы публикации.

Сообщается, что в результате крушения вертолета пострадала 51-летняя местная жительница — на нее пролилась горящая жидкость. Женщину пришлось госпитализировать с ожогами обеих ног.

Также были опубликованы фото обнаруженных фрагментов упавшего вертолета. Обозреватели предполагают, что на лопастях машины замечены следы от поражающих элементов, которые характерны для зенитных ракет.

лопасть ми-8 Fullscreen
лопасть ми-8 Fullscreen
лопасть ми-8 Fullscreen

Кроме того было установлено, что вертолет был российским. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Части вертолета Ми-8 упали в деревне Сурецкий Муравей под Клинцами, некоторые обломки упали непосредственно во дворы частного сектора.

Клинцы Fullscreen

"Обломки догорают на лесной поляне. Части лопастей упали на жилой участок", — говорится в посте.

Напомним, в Брянской области в 45 км от границы с Украиной 13 мая потерпел крушение военный вертолет. Местные жители сняли видео падения машины, которая взорвалась в воздухе и рухнула в районе жилых домов под населенным пунктом Клинцы.