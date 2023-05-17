"Залишиться в архіві пропаганди": у ЗСУ пояснили, чому Росія не могла знищити Patriot

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат назвав представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова брехуном та нагадав, що за його розповідями росіяни вже знищили більше літаків, ніж Україна має на озброєнні.

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Одна ракета "Кинджал" не могла знищити систему протиповітряної оборони Patriot. Про це в ефірі телемарафону 17 травня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий назвав офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова брехуном, нагадавши, що за його розповідями росіяни вже знищили більше українських літаків, ніж є на озброєнні. Долею Patriot спікер закликав не перейматися.

"З технічної точки зору, Patriot — це комплекс, батарея, дивізіон, система. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряні обставини у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовує по повітряних цілях. Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі", — пояснив Ігнат.

Також, за словами речника, до системи входить радар, який має знаходитись на віддаленні. Окрім нього роботу Patriot забезпечують вісім пускових установок, кожна з яких має по чотири транспортні контейнери — вони теж розміщені на відстані. Як розповів військовий, саме ці установки здійснюють пуски ракет. Він підкреслив, що знищити цей засіб ППО однією ракетою неможливо.

"Тому все, що вони розповідають, хай залишиться в архіві їхньої пропаганди", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що 16 травня російським загарбникам вдалося знищити ЗРК Patriot, розташований у Києві. За версією пресслужби ворожого міністерства, систему нібито уразили комплексом "Кинджал".

У ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомили, що РФ намагалася знищити Patriot, однак їй це не вдалося.