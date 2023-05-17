"Останется в архиве пропаганды": в ВСУ объяснили, почему Россия не могла уничтожить Patriot

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова лжецом и напомнил, что по его рассказам россияне уже уничтожили больше самолетов, чем Украина имеет на вооружении.

Related video

Одна ракета "Кинжал" не могла уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом в эфире телемарафона 17 мая заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный назвал официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова лжецом, напомнив, что по его рассказам россияне уже уничтожили больше украинских самолетов, чем есть на вооружении. По поводу судьбы Patriot спикер призвал не беспокоиться.

"С технической точки зрения, Patriot — это комплекс, батарея, дивизион, система. Все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушных обстоятельствах в зоне своей ответственности. Таким образом, отрабатывает по воздушным целям. Может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме. Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было минувшей ночью", — объяснил Игнат.

Также, по словам спикера, в систему входит радар, который должен находиться в отдалении. Кроме него работу Patriot обеспечивают восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре транспортных контейнера – они тоже расположены на расстоянии. Как рассказал военный, именно эти установки производят пуски ракет. Он подчеркнул, что уничтожить это средство ПВО одной ракетой невозможно.

"Поэтому все, что они рассказывают, пусть останется в архиве их пропаганды", — заявил Игнат.

Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что 16 мая российским захватчикам удалось уничтожить ЗРК Patriot, расположенный в Киеве. По версии пресс-службы вражеского министерства, систему якобы поразили комплексом "Кинжал".

В СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что РФ пыталась уничтожить Patriot, однако ей это не удалось.