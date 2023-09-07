Операція "Синиця" з вертольотом Мі-8: ГУР спілкується ще з кількома людьми, — Буданов (відео)

За словами глави ГУР Кирила Буданова, у Кремлі "засмучені" успіхом української операції, а Федеральна служба безпеки Росії вже почала працювати активніше.

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Головне управління розвідки веде переговори ще з кількома людьми. Успіх операції "Синиця", у рамках якої Сили оборони захопили російський вертоліт Мі-8, може їх мотивувати. Про це 7 вересня повідомив глава української розвідки Кирило Буданов під час ефіру телемарафону.

За його словами, такі переговори є таємницею. Однак успішна операція "Синиця" може додати впевненості іншим кандидатам.

"Але подібне спілкування в нас як ішло з іще кількома особами, так і триває. А те, що сталося, просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", — зазначив Буданов.

За його словами, у Кремлі "засмучені" успіхом української операції, а Федеральна служба безпеки Росії вже почала працювати активніше, однак росіянам це нічого не дасть.

Кирило Буданов про операцію "Синиця"

Нагадаємо, що 3 вересня в ГУР показали російського пілота, який передав Україні МІ-8. ГУР анонсувало документальний фільм, у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.

Потім Буданов розкрив деталі операції із захоплення вертольота Мі-8 ЗС РФ. Спецслужби України знайшли правильний підхід до пілота, виконуючи операцію "Синиця". Розвідники допомогли йому перегнати повітряне судно, але екіпаж довелося ліквідувати.