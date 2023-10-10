"Мы сами не летаем": ВСУ из "Стрелы" уничтожили 3 ZALA, "Орлан" и 8 "Ланцетов" (видео)

Иногда бойцам приходится применить и стрелковое оружие против беспилотников российских войск.

Related video

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого применили ЗРК "Стрела" и ликвидировали большое количество беспилотников — 3 ZALA, 1 "Орлан" и 8 "Ланцетов". В Facebook подразделения сообщили результаты работы.

Один из воинов рассказал, что им уничтожать вражескую технику достаточно просто. Он передает координаты, а оператор делает пуск.

"Сами не летаем, и им не даем", — пояснил защитник.

Важно

БпЛА атаковали Сочи и едва не долетели до резиденции Путина, — британская разведка

Иногда бойцам приходится применить и стрелковое оружие. Воины волынской бригады пообещали и в дальнейшем эффективно уничтожать технику российских захватчиков и не давать никакой возможности оккупантам для прорыва.

"Так работает "Стрела-10" и не только она. Умеем, можем, победим", — говорится в заметке.

Уничтожение БПЛА РФ

14 бригада в сентябре применила ЗРК "Стрела-10" и сбила "Орлан". Украинские защитники зафиксировали российский объект и решили применить систему ПВО, а результат оказался очень удачным.

Бойцы ВСУ 7 сентября из HIMARS попали в пусковую установку "Ланцетов". Ракета HIMARS достала до тайника экипажа, который запускал барражирующие беспилотники. На месте удара снаряда остались мелкие обломки того, что когда-то было российским грузовиком.

ВСУ 5 сентября приземлили российский дрон ZALA. Беспилотный летательный аппарат был оборудован камерой и сопровождал российский боеприпас "Ланцет", который барражирует.

Напомним, 9 октября ВСУ нанесли удар по расчету БПЛА противника. Во время атаки дроном-камикадзе была уничтожена не только живая сила противника, но и беспилотники, а также боевые снаряды к ним.