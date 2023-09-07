Бойцы ВСУ из HIMARS попали в пусковую установку "Ланцетов" (видео)

Ракета HIMARS достала до убежища экипажа, который запускал барражирующие беспилотники. На месте удара снаряда остались мелкие обломки того, что когда-то было российским грузовиком.

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Бойцы ВСУ показали результаты удачной отработки системы HIMARS по пусковой установке российских беспилотников "Ланцет". Украинские разведывательные беспилотники успешно приземляют такой тип БПЛА: об этом, например, рассказали в бригаде, которая воюет под Бахмутом. Кадры подрыва военного грузовика, который запускает подобные устройства, опубликовал OSINT-расследователь с ником Osinttechnical в Twitter.

На видео, опубликованном расследователем, видно грузовик, который россияне пытались скрыть в лесополосе в неустановленной местности в Украине. Украинский дрон выследил место дислокации экипажа и после этого по этой точке зрелищно ударил снаряд. Указано, что зрители увидели пример работы установки HIMARS по пусковой установке ВС РФ, предназначенной для пуска барражирующих беспилотников "Ланцет".

Несколько ранее этот же расследователь опубликовал фотографию, на которой видно грузовик для пуска "Ланцетов". Он предположил, что уничтожена именно подобная машина.

Пусковая установка для "Ланцет" ВС РФ Фото: OSINTtechnical

После того в сети опубликовали фотографии последствий удара. Видно, что взрыв полностью разнес вражескую техники: остались только мелкие обломки.

Пусковая установка — после прилета Фото: Twitter

Кроме того, автор отметил, что уничтожен грузовик с экипажем ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет"): "Передвигался на нем экипаж Zala-421. Уже не передвигается". В комментариях объясняют, что именно украинский беспилотник "Лелека" вел высококачественную съемку момента удара.

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Отметим, ранее украинские бойцы показывали, как приземлили российский барражирующий дрон ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет"). Zala — устройство, оборудованное качественной оптикой и способное пролететь до 40 км.

Установка HIMARS с дальностью выстрела 30-70 км, как видим, без проблем способна уничтожить пусковые установки для российских дронов: дальность удара достаточна, чтобы бить по убежищам экипажей дронов ВС РФ.

Тем временем украинское командование подтверждает успешное продвижение ВСУ на двух отрезках фронта — Мелитопольском и Бахмутском. Об этом же говорит Институт изучения войны, отмечая, что российская промышленность потеряла возможность выпускать достаточное количество ракет и даже шин для военных авто.

Напоминаем, украинский дрон атаковал российский вертолет Ка-52: пока вертолету удалось убежать, но эксперты уверены, что вскоре подобные атаки станут более успешны. В то же время МиГ-29 ВСУ начнут по-новому использовать для противодействия дронам-камикадзе Shahed-136. В частности, к ним планируют приделать ракету AKPWS, которую обычно используют истребители F-16.