Бійці ЗСУ з HIMARS влучили в пускову установку "Ланцетів" (відео)

Ракета HIMARS дістала до схованки екіпажу, який запускав баражуючі безпілотники. На місці удару снаряда залишились дрібні уламки того, що колись було російською вантажівкою.

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Бійці ЗСУ показали результати вдалого відпрацювання системи HIMARS по пусковій установці російських безпілотників "Ланцет". Українські розвідувальні безпілотники успішно приземляють такий тип БПЛА: про це, наприклад, розповіли в бригаді, яка воює під Бахмутом. Кадри підриву військової вантажівки, яка запускає подібні пристрої, опублікував OSINT-розслідувач з ніком Osinttechnical у Twitter.

На відео, опублікованому розслідчувачем, видно вантажівку, яку росіяни намагались приховати в лісосмузі у невстановленій місцевості в Україні. Український дрон вистежив місце дислокації екіпажу і після цього по цій точці видовищно вдарив снаряд. Вказано, що глядачі побачили приклад роботи установки HIMARS по пусковій установці ЗС РФ, призначеній для пуску баражуючих безпілотників "Ланцет".

Дещо раніше цей же розслідувач опублікував світлину, на якій видно вантажівку для пуску "Ланцетів". Він припустив, що знищено саме подібну машину.

Пускова установка для "Ланцет" ЗС РФ Фото: OSINTtechnical

Після того у мережі опублікували світлини наслідків удару. Видно, що вибух повністю розніс ворожу техніки: залишились лише дрібні уламки.

Пускова установка - після прильоту Фото: Twitter

Крім того, автор зазначив, що знищено вантажівку з екіпажем ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет"): "Пересувався на ньому екіпаж Zala-421. Вже не пересувається". У коментарях пояснюють, що саме український безпілотник "Лелека" вів високоякісну зйомку моменту удару.

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Зазначимо, раніше українські бійці показували, як приземлили російський баражуючий дрон ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет"). Zala — пристрій, обладнаний якісною оптикою і здатний пролетіти до 40 км.

Установка HIMARS з дальністю пострілу 30-70 км, як бачимо, без проблем здатна знищили пускові установки для російських дронів: дальність удару достатня, щоб дістати до схованок екіпажів дронів ЗС РФ.

Тим часом українське командування підтверджує успішне просування ЗСУ на двох відтинках фронту — Мелітопольському та Бахмутському. Про це ж говорить Інститут вивчення війни, зазначаючи, що російська промисловість втратила можливість випускати достатню кількість ракет і навіть шин для військових авто.

Нагадуємо, український дрон атакував російський вертоліт Ка-52: поки що вертольоту вдалось втекти, але експерти впевнені, що незабаром подібні атаки стануть більш успішні. Водночас МіГ-29 ЗСУ почнуть по-новому використовувати для протидії дронам-камікадзе Shahed-136. Зокрема, до них планують прилаштувати ракету AKPWS, яку зазвичай використовують винищувачі F-16.