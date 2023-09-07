Дрон ЗСУ атакував російський вертоліт Ка-52: чи стануть БПЛА загрозою для авіації Росії

Цього разу гелікоптеру вдалося втекти від менш швидкого безпілотника, але в майбутньому така тактика може стати альтернативою для комплексів ППО, вважають експерти.

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Бійці роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе спробували атакувати російський бойовий вертоліт Ка-52 "Крокодил". Командир підрозділу Роберт Бровді (позивний "Мадяр") опублікував відео сутички на своєму каналі в Telegram 6 вересня.

За швидкістю і дальністю FPV-дрон F7 не зміг зрівнятися з гелікоптером, але наблизився дуже близько і рухався на одному рівні з бойовою машиною. Як зазначив Роберт Бровді, у майбутньому один із таких безпілотників обов'язково вразить вертоліт окупантів.

Як зазначає видання Defense Express, дрон намагався атакувати гелікоптер окупантів збоку, що дало змогу тому швидко ухилитися і починати повітряну втечу. Зовсім інша ситуація могла скластися під час атаки в лоб або зверху на короткій відстані. Пілоти могли б просто не помітити маленький FPV-дрон (з видом від першої особи), який здатний підірвати російський бойовий вертоліт і вивести його з ладу.

Так само експерти сайту припускають, що атака була скоріше експромтом від українських військових дрона, ніж спланованою операцією. Ні оператор, ні пілоти явно не розраховували зустріти один одного в небі. При цьому величезну роль зіграла "далекобійність" кожного з апаратів. Через обмежений заряд акумулятора квадрокоптер не може довго переслідувати величезну машину з великим запасом палива — Ка-52 здатний подолати майже 1000 кілометрів. Водночас FPV-дрони здатні пролітати до 10 км, а це далі, ніж радіус ураження комплексів ППО.

Експерт Defense Express зазначає, що все одно цей унікальний випадок заслуговує на окрему увагу, і дозволяє сподіватися, що можливо найближчим часом відбудеться перший випадок збиття Ка-52 нашим дроном-камікадзе. Тож можливо завдяки певним конструктивним покращенням, або завдяки вдосконаленій тактиці наступного разу наш дрон-камікадзе таки зможе "спустити на землю" Ка-52, який є особливо небезпечним для бійців ЗСУ вертольотом ворога.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у себе в Telegram зазначив:

"Це було дуже близько, але поки що — ні. Поки що. У якийсь момент в українському небі дрони патрулюватимуть повітряний простір і гарантовано вражатимуть ворожу авіацію. Усьому свій час".

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі створили капсули для запуску БПЛА. Вони "вистрілюють" відразу чотири VIPER. Контейнери можна розмістити на будь-якій військовій техніці, а його частини — прикріпити на рюкзак солдата. Дрони VIPER можуть наносити удари або розвідувати поле бою.